... anche se l'affare si fa sempre più complesso (anche per i malumori di Dusan). Il vero ... trattando alle spalle dell'Inter nei giorni deltradimento, che si configura sempre più ...Mentre Juventus e Chelsea continuano a ragionare sul possibile,scambio Lukaku -, l'ultimo nome per il centrocampo bianconero è Gravenberch , chiuso al Bayern da una nutrita ......Sport di oggi racconta di un fatto che sarebbe: Massimiliano Allegri sarebbe in continuo contatto con Romelu Lukaku. L'allenatore della Juventus avrebbe dunque scaricato Dusanda ...

Clamoroso Vlahovic: salta tutto, e il motivo è pazzesco Calciomercatonews.com

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Domenica 6 agosto: notizie Serie A Come riportato dal Daily Mail, se arrivasse ...Lukaku in bianconero A questo proposito, arrivano degli aggiornamenti piuttosto interessanti da una fonte molto autorevole ...