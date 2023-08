City | Guardiola sul recupero | «Ora le partite dureranno 100 minuti Immaginatevi aggiungessero altro recupero per i gol…»

(Di domenica 6 agosto 2023) Josep, allenatore del Manchester, ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal nel Community Shield Josep, allenatore del Manchester, ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal nel Community Shield. Le sue dichiarazioni: «Non mi sembrava che fossero successe cose per cui aggiungere otto. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori… Ora lesaranno di 100se aggiungonoper i gol e così via… Domattina siamo ancora qui a giocare! Abbiamo comunque affrontato una squadra straordinaria».

L'Arsenal ha vinto la Community Shield, battendo il Manchesterper 4 - 1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1 - 1. I campioni d'... la formazione di Pepha ...LONDRA Rodri a parte, che ormai sfiora pure i gol da 50 metri, il Manchesternon è ancora la macchina sinfonica e disumana dell'anno scorso. Jack Grealish non ha smaltito le sbornie post Champions, Kovacic è il calco fumoso di Gundogan e, come nella supercoppa 2022, ...Le squadre spingono di più e ilsi lancia in avanti .sostituisce un appannato Haaland , autore di una prestazione deludente, per lasciare spazio al classe 2002 Cole Palmer . L'...

Quando tutto sembrava apparecchiato per un nuovo successo del Manchester City, l’Arsenal è riuscito a rimettere in piedi il match all’undicesimo minuto di recupero vincendo poi ai calci di rigore il C ...Il primo trofeo della stagione è stato assegnato e la finale di Community Shield si è conclusa con l’Arsenal che ha battuto il Manchester City. Il tecnico dei Citizens Guardiola ha analizzato la sfida ...