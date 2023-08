Cina | terremoto magnitudo 5 7 nel nordest | danni e feriti

(Di domenica 6 agosto 2023) Una scossa didi5.7 è stata registrata alle 2:34 ora locale (le 20:34 di ieri in Italia) neldella, causando. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di ...

E' salito ad almeno 21 feriti e circa 125 edifici crollati il bilancio deldi magnitudo 5.7 avvenuto nella notte nel nordest della. Lo riportano i media locali.Una scossa didi magnitudo 5.7 è stata registrata alle 2:34 ora locale (le 20:34 di ieri in Italia) nel nordest della, causando danni e feriti. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...Alcune persone sono rimaste leggermente ferite in unche ha colpito la contea di Pingyuan e la città di Dezhou, nella provincia dello Shandong, nellaorientale. Tutti i feriti sono stati inviati al First People's Hospital della contea di ...

