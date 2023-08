Cina | terremoto di magnitudo 5 5 | feriti e case crollate | le immagini

(Di domenica 6 agosto 2023) Almeno 23 persone sono rimaste ferite e decine di edifici sono crollati, hanno riferito i media statali, dopo che undi5,4 ha colpito laorientale nelle prime ore di domenica 6 agosto. Il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) ha dichiarato che il sisma ha colpito alle 2:33 del mattino (20:33 italiane di ieri), a 26 chilometri (16 miglia) a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong, a una profondità di 10 chilometri. È stato il più forte a colpire la provincia in più di un decennio, ha riferito il tabloid statale Global Times. Ilè stato avvertito fino a Pechino e Tianjin, oltre che a Shanghai, a circa 800 chilometri dall'epicentro. I video diffusi sui social media mostravano lampadari che tremavano, terra che tremava e persone che evacuavano i loro edifici, con un ...

Alcuni video pubblicati online e diventati in breve tempo virali mostrano il volo incontrollato di centinaia di uccelli dopo la scossa diche ha colpito la, a circa 26 chilometri a sud della città di Dezhou, nella provincia di Shandong. Ildi magnitudo 5,7 ha provocato il c rollo di 156 tra edifici e abitazioni ...ROMA - E' salito ad almeno 21 feriti e circa 125 edifici crollati il bilancio deldi magnitudo 5.7 avvenuto nella notte nel nordest della. Lo riportano i media locali. Il centro terremoti cinese Cenc ha localizzato l'epicentro esatto del sisma vicino al villaggio di ...Undi magnitudo 5.5 nellaorientale prima dell'alba ha abbattuto case e ferito almeno 21 persone, riferiscono i media statali, ma non sono stati segnalati decessi. Il China Earthquake ...

Terremoto in Cina: 21 feriti, 156 edifici crollati RaiNews

Alcuni video pubblicati online e diventati in breve tempo virali mostrano il volo incontrollato di centinaia di uccelli dopo la scossa di terremoto che ha colpito la Cina, a circa 26 chilometri a sud ...Dalla prima edizione giocata in Cina nel 1991, passando al successo delle edizioni americane e arrivando fino alle recenti discussioni sui diritti tv ...