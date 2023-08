Ciclismo | Van der Poel spezza il lungo digiuno dei Paesi Bassi | un nuovo Mondiale dopo 38 anni

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Il 2023 di Mathieu van derassume contorni sempre più leggendari.le straordinarie vittorie alla Milano-Sanremo ed alla Parigi-Roubaix, il 28enne di Kapellen si è preso anche la maglia iridata in una splendida edizione dei Campionati del Mondo. Nel fare questo, VdP sta anche riscrivendo pagine di storia delnei. Con questo successo infatti, Mathieu van derha riportato unalla nazione “oranje”la bellezza di 38, se consideriamo ovviamente solo il settore maschile (nello stesso arco di tempo i successi iridati in campo femminile sono stati ben nove, compreso quello di Annemiek van Vleuten nella scorsa edizione). L’ultimo atleta neerlandese ad imporsi nella prova in linea maschile ...