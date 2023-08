Ciclismo su pista | nessuno come Filippo Ganna | record assoluto di ori mondiali nell’inseguimento La classifica storica

(Di domenica 6 agosto 2023)sempre di più nella leggenda. La finale dell’inseguimento individuale aidi Galsgow 2023 aggiunge un nuovo mattoncino alla carriera immortale che sta costruendo il corridore italiano. Una performance incredibile, con una rimonta irreale, che gli porta in dote il sesto titolo iridato nella specialità.lui nella storia a livello di ori, in una disciplina della qualedetiene anche ildel mondo. Per il verbanese si trattadetto del titolo numero 6, ottenuti tutti nelle ultime otto edizioni. A segno nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Nel mezzo un argento nel 2017 ed un bronzo nel 2021. Numeri da dominatoreevidentemente, che prendono una forma ...

