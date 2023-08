Ciclismo su pista | Mondiali 2023 | Viviani parte ad handicap nell’omnium | Vece eliminata nel Keirin

(Di domenica 6 agosto 2023) La mattinata deidisusi è conclusa da pochi minuti, con l’Italia che può sorridere grazie all’ingresso nella finale per l’oro nell’inseguimento individuale di Filippo Ganna e si giocherà il titolo con il solito Daniel Bigham in serata. Ma nelle altre gare non sono arrivati grandi risultati. Deludente l’undicesima piazza di Elianello scratch, prima prova dell’Omnium. Soprattutto perché l’azzurro, nella gara vinta dal portoghese Iuri Leitao sul britannico Oliver Wood, aveva messo in mostra una buonissima gamba ed un piazzamento del genere lo costringe ad una rimonta furiosa e di dover dare più del massimo nella mai amata tempo race. Poteva fare poco inMiriamnei quarti di finale del. Sesto ed ultimo tempo nella propria ...

...proteste messe in atto lungo la strada del percorso della corsa in linea del Mondiale di, ... "Scesa incontro l'ipocrisia" Nel mentre, alcuni corridori sono stati raggiunti da chi gli ha ...L'azzurro Filippo Ganna si è qualificato per la finale per l'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di2023 sudi Glasgow. 'Top Ganna' sfiderà sull'anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham per il titolo iridato. Finale per il bronzo per l'altro azzurro Jonathan ...Il ciclista azzurra si conferma come uno dei più forti al mondo sue nella specialità dell'inseguimento e cerca la vittoria ai Mondiali diin svolgimento a Glasgow . Stasera l'azzurro ...

Mondiali ciclismo pista: argento per l'Italia nell'inseguimento a squadre - Sportmediaset Sport Mediaset

La sua partecipazione è stata in dubbio fino alla fine, ma una volta sceso in pista Filippo Ganna ha ricordato a tutti di che pasta è fatto. L'azzurro, dopo la piccola delusione d'argento del quartett ...Azzurri battuti dai danesi contro cui avevano vinto a Tokyo. Azzurri battuti dai danesi contro cui avevano vinto a Tokyo. Azzurre quarte nella gara femminile (ANSA) ...