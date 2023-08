Ciclismo su pista | Mondiali 2023 | Barbieri ai piedi del podio nell’eliminazione | Viviani settimo nell’omnium

(Di domenica 6 agosto 2023) Si chiude la quinta giornata di gara aidisudi Glasgow. La giornata che porta in dote il sesto titolo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, accompagnato suldal bronzo di Jonathan Milan, ha portato anche qualche piccola delusione azzurra. Eliaha infatti chiuso alposto un omnium con molte polemiche. A far deragliare la sua corsa verso una medaglia una decisione molto dubbia della giuria durante la corsa ad eliminazione, macchiata anche dalla mancata esclusione del canadese Dylan Bibic, reo di aver sorpassato dove non è permesso. A contribuire al caos, anche diversi errori nell’assegnazione dei giri nella corsa a punti che ha inevitabilmente condizionato e forse falsato la corsa. L’oro è andato al ...

