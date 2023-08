Ciclismo su pista | la pazzesca rimonta di Filippo Ganna | quanto ha guadagnato negli ultimi due giri Il cronologico dei tempi

Filippo Ganna ha vinto l'oro nell'inseguimento ai Mondiali disudi Glasgow . L'azzurro ha trionfato riuscendo a battere il britannico Daniel Bigham con soli 54 millesimi di secondo di vantaggio. 'Grazie a Bigham per questa battaglia in questo ...Perché Filippo Ganna è un grande campione della, del. E non si deve cercare di fare il trucchetto della divisione tra strada e, non ha senso d'essere. Pedalare è lo stesso sia su ...Filippo Ganna è campione del mondo nell'inseguimento individuale. L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali disu, a Glasgow. Bronzo per l'altro azzurro Jonathan Milan. L'oro di Filippo Ganna L'impresa di Filippo Ganna regala all'Italia la prima medaglia d'oro ai Mondiali diin corso a ...

L'italiano ha vinto l'oro nell'inseguimento individuale nei Mondiali di ciclismo ribaltando una corsa che l'inglese Daniel Bigham sembrava avere già vinto ...Glasgow - Filippo Ganna per la sesta volta è campione del mondo nell'inseguimento individuale. Top Ganna ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista a Glasgow. Il campione azzurro in r ...