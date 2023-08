Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 | Ganna oro nell’inseguimento | Milan è di bronzo

(Di domenica 6 agosto 2023) Trionfo di Filippoindividuale aidisu pista, a. L’azzurro vince l’oro battendo di soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigham, e conquista il suo sesto successo iridato nella specialità. Bene anche Jonathanche conquista la medaglia di. Il friulano si è imposto nettamente nella finalina che lo vedeva opposto al portoghese Ivo Oliveira. L’azzurro ha compiuto un vero e proprio miracolo nell’ultimo giro contro il britannico Bigham, recuperando due secondi di ritardo:ha bissato il successo dello scorso anno in Francia col tempo di 4’01?976. “Sono veramente soddisfatto – ha dichiarato il campione del mondo azzurro al termine della vittoria – sono davvero ...

