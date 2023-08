Ciclismo | Mondiali 2023 | il borsino dei favoriti Van der Poel sfida il Dream Team belga | tanti outsider

(Di domenica 6 agosto 2023) Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 6 agosto, si corre la prova in linea riservata agli uomini elite valida per i Campionati del Mondo disu strada. Uno degli eventi in assoluto più spettacolari e seguiti della stagione delle due ruote è pronto per assegnare l’ambitissima maglia iridata. Il palcoscenico sarà il lungo e tortuoso percorso di Glasgow, in Scozia. Partenza da Edinburgo e tratto in linea di 120 km con due salite di circa 5 km che contribuiranno a sfoltire il gruppo e favorire attacchi ma che non faranno la differenza. Poi si entrerà nel circuito cittadino: 14.3 km da ripetere 10 volte con oltre 40 curve ad angolo retto e diversi strappi brevi ed esplosivi, tra cui spiccano quelli di Scott Street e di Montrose Street, dove si registrano le pendenze maggiori. Un tracciato nervosissimo, da classica, che apre ...

Mondiali di ciclismo su strada: si corre a Glasgow la corsa più importante dell'anno (domenica 6, inizio ore 10.30). E' la prova in linea "Élite uomini". Al via tutti i grandi nomi delle due ruote. E non è una cosa da poco, considerando che gli ultimi romagnoli a vestirsi di azzurro ai Mondiali furono Davide Cassani e Marco Pantani nella storica edizione del 1995 in Colombia, con il Pirata che ...

Mondiali Strada Glasgow - Pazzesco a 4km dall'arrivo! Salta il cambio e l'azzuro Juan David Sierra perde la medaglia Eurosport IT

Ci si gioca il titolo iridato 2023, oggi ai mondiali di ciclismo scozzesi con la prova in linea maschile su strada. Uno degli appuntamenti più importanti in assoluto dell'edizione che è iniziata ...Test iridato per Filippo Baroncini. Il massese, fresco dell’annuncio contrattuale con la UAE Emirates, sarà al via questa mattina nella prova professionisti ...