Ciclismo | malore per Tadej Pogacar | cosa è successo ai Mondiali dopo l’arrivo

(Di domenica 6 agosto 2023)ha chiuso al terzo posto la sua prova Mondiale nella rassegna iridata di Glasgow. Oggi le gambe per stare con Mathieu van der Poel sono mancate, ma il risultato rimane di estremo spessore, specialmente considerando che viene da un Tour de France corso a tutta e chiuso al secondo posto. Nel finale si è visto come lo sloveno stesso soffrendo moltissimo, evidenziato anche da numerosi tentativi di stretching alla schiena e smorfie di dolore. Durante la cerimonia della premiazione un microfono aveva anche captato una sua frase: “Altri due giri e mi sarebbe servita un’ambulanza”. Parole dette con ironia a Van der Poel e David Lappartient, che hanno preso però connotati più seri pochi minuti. Durante un’intervista infatti lo sloveno è stato visto traballare, come se avesse dei giramenti di testa. Un componente dello staff ...