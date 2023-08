«Ci vediamo nelle viscere della terra!» | l’ironia di Tananai dopo essere caduto dal palco durante il concerto – Il video

(Di domenica 6 agosto 2023)è ruzzolato giù dalsenza neanche accorgersene. L’artista milanese, nel corso del suoal Cinquale, una frazione di Montignoso in provincia di Massa Carrara, mentre si esibiva nel suo show ha fatto un passo di troppo, scivolando giù dal. I fan presenti, vendendolo improvvisamente sparire, si son spaventati. Per fortuna, la caduta sembra non aver causato grandi problemi all’artista milanese.è subito stato soccorso dalla sicurezza ed è tornato sul, spiegando ai presenti di, ma di non essersi fatto particolarmente male e di aver rotto solo l’auricolare: «Lo cambio al volo e torno da voi». Etornato sulha ...

qualche esempio. - ã anche se non sempre e non in maniera categorica, le A latine toniche e ... E poi,canzoni si incontrano personaggi al limite tra la realtà e la fantasia come ...Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domanise si è spaccato qualcosa. Scherzo, ... "Grazie Cinquale, ci rivediamoviscere della terra!".casse dei rossoneri entreranno 3 milioni per il prestito, con il diritto di riscatto fissato ... Sono solo le ultime due ufficialità del mercato italiano:allora tutti gli acquisti fatti ...