Choc alla festa di paese | un’auto si avvicina ed è orrore Le urla | gente in fuga | un morto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 agosto 2023) Ladisi trasforma in tragedia. Chi ha sparato avrebbe agito sotto la luce del sole. La drammatica vicenda è avvenuta a a Orune proprio quando ilera riunito per la consuetadi Su Cossulu. Annullate dunque le celebrazioni non appena i presenti hanno assistitodrammatica scena dell’omicidio avvenuto sotto il palco. Il nome della vittima è quello di Luca Goddi, l’allevatore di 47 anni. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Bitti, coadiuvati dai colleghi del Nucleo investigativo del comando provinciale. Luca Goddi ucciso da tre colpi di pistola. Il corpo del 47enne è caduto sull’asfalto dopo gli spari: secondo quanto riportato dalle testate locali, la pista d’indagine resterebbe al momento quella che porterebbevendetta. ...