Chiara Ferragni a Ibiza con la famiglia sulla spiaggia libera | altra pioggia di critiche «Lo fate per risparmiare?»

(Di domenica 6 agosto 2023)e si gode una bella vacanza total relax in family insieme a Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Naturalmente non trascura i suoi fan e ogni giorno, sul suo...

Sempre nel mirino, qualunque cosa faccia e qualsiasi foto posti. Si parla di, ancora una volta 'randellata' sui social. Come mai In questo caso per un abito azzurro e molto aderente che ha sfoggiato su Instagram. Il vestitino della moglie di Fedez, così come ...Le mamme VIP sono fan di queste applicazioni: nel post vi sveleremo anche l' app gravidanza usata da. A disposizione di tutte le gestanti anche un' app del Ministero della Salute , ...Sto seguendo poco il dibattito sui rincari ma non è una polemica che riguarda il nostro segmento", dice l'albergatrice che nelle sue strutture ha visto passare Madonna, Beckham,e ...

Chiara Ferragni a Ibiza e si gode una bella vacanza total relax in family insieme a Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Naturalmente non trascura i suoi fan e ogni giorno, sul ...Francesca Ferragni vacanze montagna in famiglia in attesa del matrimonio La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, non ha mai nascosto la propria passione per la montagna. Dopo aver trascorso un ...