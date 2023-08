Cessioni record dell’Atalanta | Højlund al primo posto davanti a Romero e Kulusevski

Leggi su bergamonews

(Di domenica 6 agosto 2023) Il passaggio di Rasmusal Manchester United è destinato a passare agli archivi come il trasferimento più oneroso nella storia. Il club nerazzurro, infatti, incasserà la cifra monstre di 75 milioni di euro (ai quali se ne potrebbero aggiungere 10 di bonus) dal trasferimento dell’attaccante danese, giunto al passo d’addio dopo una sola stagione a Bergamo. Un accordo da, dunque, che genera l’ennesima maxi plusvalenza in casa nerazzurra. Basti pensare che poco meno di un anno fa,era stato ingaggiato per 17 milioni dallo Sturm Graz. In altre parole, l’ennesimo capolavoro in uscita da parte di una società che nel corso degli anni ha sempre saputo valorizzare al meglio i propri gioielli, prima di rivenderli alle migliori condizioni possibili, riuscendo sempre a monetizzare cifre ...