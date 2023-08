Ce l’hanno fatta | Covid declassato a influenza

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 6 agosto 2023) Finalmente il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sembra essersi svegliato dal torpore virale di questi mesi; e lo ha fatto in virtù di una scoperta di gran lunga più sensazionale dell’acqua calda. Come riporta un titolo di Repubblica, autorevolissimo membro del giornale unico del virus, “Iladesso è come l’: scompare l’obbligo di quarantena per i positivi.” Ciò in base al decreto omnibus che il governo discuterà a breve nel Consiglio dei ministri e che, per l’appunto, dovrebbe contenere la fine del citato obbligo, insieme a molti altri, come ad esempio quello residuale delle orrende mascherine in alcuni luoghi specifici, come ospedali e Rsa. Ilnon preoccupa più il governo Ma attenzione, dato che ci si continua a muovere al rallentatore, con l’aggravante che ci troviamo in Italia, sempre nell’articolo in ...