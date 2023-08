Cdk e i talenti scartati diventati fenomeni

Uno specialista assoluto nel lanciare e rivitalizzare. Tanto che sui social i tifosi ... Fosse rimasto Maldini (l'aveva voluto fortemente) magariavrebbe avuto un'altra chance al Milan. Ora ...ATTESA - Mancano solo i sì dei jolly offensivi,tentato dal Fulham, Scamacca affezionato alla ... Sotto l'egida di un tecnico specializzato a lanciare e rilanciare giovani. In una macchina ...si è preso un'ultima notte di riflessioni, ma appare orientato ad accettare nonostante il ... E in tal senso chi meglio di Gasperini, specialista nel rivitalizzare e lanciare, per tornare al ...

E se il Milan stesse prendendo un abbaglio con De Ketelaere (foto) Non a comprarlo, ma nel cederlo all`Atalanta La scarsa lungimiranza non è una novità nel calcio. «Avait des dizaines de Zidane en ...Atalanta nervosa per il belga del Milan che tentenna. Intanto supera l'Inter per la punta Telenovela finita. Yann Sommer è il nuovo portiere dell'Inter. Sarà lo specialista svizzero a ereditare il pos ...