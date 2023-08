Caso Mbappè | è scontro giudiziario | PSG contro Real Madrid

PER COLPA DI CHI - Il calcio è uno sport di squadra e le responsabilità vanno sempre divise, ma neldell'Inter viene difficile puntare il dito contro i dirigenti. Anzi, Marotta e Ausilio stanno ...IL PSG E MBAPPE' La squadra di Luis Enrique, al debutto in Ligue One, ha perso Messi, che ha scelto di fare un'esperienza in America, e si trova ancora al centro di uncon. Resterà al ...Non ale cose migliori le ha fatte a Firenze dove - con condizioni e obiettivi diversi da quelli di Torino - era chiamato a finalizzare. Può certamente migliorare nel movimento spalle alla porta,...

L'Equipe, 'Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta' Agenzia ANSA