Caro Porro | io rapinato e infuriato | qui detta legge ancora la sinistra

(Di domenica 6 agosto 2023) Buongiorno dott., in data 2 agosto tornando dal lavoro mi ritrovo la porta blindata semi scardinata e il muro della rampa garage buttato giù per scardinare la grata per entrare, (chiaramente nessuno a sentito niente). Premetto che sono un semplice impiegato statale, danno enorme, porta blindata da rifare, muro da rimettere in piedi con relativa grata, e in più sistema di allarme da mettere a 1500 euro più una quota mensile (nel mio caso 50 euro mese): ci mancava questa, oltre le bollette e tutto il resto. Vengo al dunque. Vado dai carabinieri per la denuncia e mi sento dire che se li prendono al massimo un mese e sono fuori. Se sono minorenni li riportano dai genitori (rom) quindi un nulla di fatto. Più abbattuto di prima torno a casa e penso: io ho votato la Meloni (tra l’altro sempre votato a destra) per avere più sicurezza, ma mi ritrovo io blindato in casa e ...