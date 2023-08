(Di domenica 6 agosto 2023) L'overtourism sbarca in Consiglio comunale a. Non solamente quello giornaliero ma quello residenziale legato al fenomeno dell'aumento costante di b&b,e affitti brevi....

Sarà l'occasione perfetta per approfondire gli aspetti intriganti e avvincenti di "Un'altra" e per confrontarsi con l'autore stesso riguardo ai segreti e alle curiosità di quest'isoladi ...... Delia del Carril, dei loro incontri clandestini a Berlino, Nyon, a Roma fino al paradiso di... una regia romantica e passionale, al servizio di una grande storia d'amoredi emozioni e ...... Delia del Carril, dei loro incontri clandestini a Berlino, Nyon, a Roma fino al paradiso di... una regia romantica e passionale, al servizio di una grande storia d'amoredi emozioni e ...

Capri, la carica di B&B e case vacanza: «Così i residenti restano senza alloggi» ilmattino.it

L'overtourism sbarca in Consiglio comunale a Capri. Non solamente quello giornaliero ma quello residenziale legato al fenomeno dell'aumento costante di b&b, case vacanza e affitti brevi. A portare ...Maglia napoli 2023-2024 La stagione calcistica 2023-2024 è alle porte e i tifosi del Napoli non vedono l'ora di scoprire la nuova maglia ...