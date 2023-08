(Di domenica 6 agosto 2023) E’ di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, per complessive 7, il bilancio deldelalleEstive in corso a Chengdu, in Cina: nelle 15 Finali A in programma erano presenti 14 imbarcazioni azzurre, con la metà di queste che riesce a salire sul podio.ora si attesta al quarto posto nelre generale con 12 ori, 11 argenti e 15 bronzi, per 38 podi totali, mentre in quello relativo alla singola disciplina gli azzurri sono terzi alle spalle della Cina, prima con 4 ori, 2 argenti e 4 bronzi, e della Polonia, seconda con 3 ori e 2 argenti, maè seconda dietro alla sola Cina per numero divinte. Le duedel metallo più pregiato arrivano dai doppi pesi leggeri: tra le ...

Nel 2024 sarà il momento dei campionati Europei dia Sabaudia, a inizio maggio, degli ... a dieci anni esatti dalla volta precedente, mentre Torino e il Piemonte ospiteranno le...Sempre nel 1987 alledi Zagabria vinse la medaglia d'oro, ancora in otto. Piero ... Ma ogni volta tornava al suo, quello fatto di amicizie, di ore in aereo andata e ritorno per ...Nel 2024 sarà il momento dei campionati Europei dia Sabaudia, a inizio maggio, degli ... a dieci anni esatti dalla volta precedente, mentre Torino e il Piemonte ospiteranno le...

Canottaggio, Universiadi 2023: l'Italia conquista due ori e sette medaglie complessive! OA Sport

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 6 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, ...Verranno messi in palio nel Giorno 9 altri 46 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, domenica 6 ag ...