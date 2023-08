(Di domenica 6 agosto 2023): il fiorire delle attività porta con se ulteriori controlli. Airregolari:to titolare di un negozio Si diffondono velocemente gliqualificati e autorizzati a venderelegati allalegale. Parliamo di una varietà diricreata ad hoc affinché la concentrazione di THC (principio attivo che genera effetti psicotropi) rimanga entro le percentuali imposte dalla normativa e non risulti dannosa per l’organismo. Tra gli scaffalidi ogni genere, dalle bevande agli alimenti a base dilight fino ai semi e alle creme cosmetiche. I carabinieri della stazione distanno ...

... 'money transfer', attività di vendita mediante; apparecchi automatici effettuata in locali adibiti in modo esclusivo; sale da gioco e sale scommesse; studi e attività professionali;. ...... "money transfer', attività di vendita mediante; apparecchi automatici effettuata in locali adibiti in modo esclusivo; sale da gioco e sale scommesse; studi e attività professionali;. ...... il collezionismo in particolare è una pratica che sta conquistando sempre più appassionati del mondo della, specialmente vista la varietà che oggi è possibile trovare sui maggiori...

Cannabis shop: a Nola trovati prodotti non conformi: una denuncia Punto! Il web magazine

Si diffondono velocemente gli shop qualificati e autorizzati a vendere prodotti legati alla cannabis legale. Parliamo di una varietà di cannabis ricreata ...Mob sets police station ablaze in Odisha's Kandamahal district; several injured, vehicles restricted, section 144 imposed.