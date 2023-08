Caldo | Bari oggi codice verde Miglioramento delle condizioni dopo Circe che ieri ha provocato una tromba d' aria a Torre Santa Susanna

(Di domenica 6 agosto 2023), tra le conseguenze dell’allerta per vento, unad’in territorio di. Comunque il ciclonesembra avere esaurito i suoi effetti più rilevanti in Puglia edsi va verso une verso ilin aumento, stabilizzandosi fino al periodo di ferragosto. Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della ...

Eccesso di mortalità dovuto aldi luglio. Secondo un report del Ministero della Salute, le temperature del mese appena ... con picchi 50 per cento ae del 42 a Taranto. Un valore che al ...I dati evidenziano un eccesso di mortalità al Centro - Sud (+7%), con incrementi statisticamente significativi a Napoli (+10%),(+50%), Taranto (+42%), Reggio Calabria e Catania (+34%). Al Nord ...Mortalità superiore del 7% a quella attesa nell'Italia del Centro - Sud nella seconda parte di luglio per effetto delle ondate di calore che hanno colpito l'Italia, con picchi ae Taranto. Il dato arriva dal Rapporto sul 'Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore' del ministero della Salute.

Caldo, +7% di mortalità al centro sud. A Bari +50% RaiNews

Ieri, tra le conseguenze dell’allerta per vento, una tromba d’aria in territorio di Torre Santa Susanna. Comunque il ciclone Circe sembra avere esaurito i suoi effetti più rilevanti in Puglia ed oggi ...Aumentano le ambulanze a disposizione delle zone turistiche dell’area che fa riferimento alla Asl Bari. Un modo per andare incontro alle esigenze del territorio, della popolazione e ...