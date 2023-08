... ma poi avremo 'temperature in sensibile aumento', scrivono i meteorologi Torna ilGiuliacci sbotta: "Non credete alle bugie", con chi ce l'ha Lunedì avremo instabilità al Sud, tra ...sopra la media nel weekend Nella seconda metà della settimana l'anticicloneche sostituirà quello delle Azzorre porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutta la Penisola, ......dell'anticiclone. A partire dalla prossima settimana si va verso un una svolta sul fronte meteo - climatico con il ritorno della stabilità atmosferica, ma soprattutto del grande. Dopo ...

Caldo africano, nuova ondata arriva in Italia: temperature record. Il meteorologo: «Ecco le zone più colpite» ilmessaggero.it

Nuova ondata di caldo africano in arrivo sull'Italia. Temperature record raggiungeranno la Penisola. Fenomeni estremi, con cui la Spagna sta già facendo i conti. Perché ...Fino a lunedì 7 agosto si avrà un caldo contenuto e qualche episodio di instabilità mentre da martedì 8 torna l'alta pressione africana: anomalie al Nord.