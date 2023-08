Calciomercato Serie C | tutti i colpi della settimana 1-6 agosto | acquisti | cessioni e trattative

(Di domenica 6 agosto 2023) La sessione estiva diprosegue spedita e, dallo scorso 1° luglio, non sono mancati idi scena e le tantemagari inaspettate. E questa finestra che ci porterà all’iniziostagione 2023/2024, è spalancata anche per le squadre diC, che stanno rafforzando i propri organici per arrivare al meglio ai rispettivi esordi stagionali. Ma vediamo assieme gli, lee leche hanno caratterizzato questache sta volgendo al termine. Partiamo subito dal Catania che, qualche giorno fa, non ha nascosto un forte interesse per Samuel Di Carmine. Esperto giocatore classe ’88, andrebbe a rafforzare la formazione siciliana guidata dal tecnico Luca Tabbiani. La dirigenza ...

... attaccante di origine albanese che piaceva a molte squadre diA. Il classe 2003 arriva dal Cesena in prestito per due anni con obbligo di riscatto a poco meno di 2,5 milioni di euro, oltre che ...La pedina di scambio potrebbe essere proprio Filip Stankovic , che potrebbe giocare così da titolare inB.5) Claudio Ranieri Era il 2007 e la Juventus era tornata inA, il tecnico della promozione Didier Deschamps decise di non restare per il campionato diA si dice che era già stato scelto ...

Diretta calciomercato: Di Lorenzo rinnova, Scamacca torna in serie A Corriere dello Sport

Siamo ormai a meno di due settimane dal via ufficiale della Serie A 2023-2023. Sabato 19 agosto si avvicina e il calciomercato entra sempre più nel vivo. Le squadre proseguono nei loro movimenti, con ...Thiago non rinnoverà con il Liverpool. I 'Reds' potrebbero farsi avanti per Barella offrendo 50-55 milioni più il cartellino dello spagnolo ...