Calciomercato Serie A | tutti i colpi della settimana 1-6 agosto | acquisti | cessioni e trattative

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Siamo ormai a meno di due settimane dal via ufficialeA 2023-2023. Sabato 19si avvicina e ilentra sempre più nel vivo. Le squadre proseguono nei loro movimenti, conche si fanno sempre più febbrili. Il tempo stringe e le società non stanno certo con le mani in mano. In questaqualcosa si è mossa, ma non abbiamo certo assistito ad unatrascendentale nella finestra estiva. L’Empoli ha inserito in rosa il terzino sinistro Giuseppe Pezzella a titolo gratuito, mentre la Salernitana ha fatto lo stesso con Benoit Costil, portiere 36enne del Lille. Un inserimento importante per il centrocampo del Genoa porta il nome di Morten Thorsby (ex Sampdoria) ...