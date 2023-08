Calciomercato Serie A | gli affari UFFICIALI e le formazioni tipo

(Di domenica 6 agosto 2023) Si accende il. La campagna trasferimenti 2023-24 per laA parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile...

Io e la dirigenza siamo consapevoli che c'è da intervenire se vogliamo migliorare e colmare il gap con laA '. Malgrado il tintinnio di diversi campanelli d'allarme, il tecnico ha comunque ...Il suo sarebbe stato un secco no, vuole giocarsi le sue carte nella massima3 È stato il grande protagonista dello scorso anno, vincendo anche il premio di miglior giocatore dellaA. Khvicha Kvaratskhelia è pronto per iniziare una nuova stagione da protagonista con il Napoli e si racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport : LA PASSATA STAGIONE - 'Credo che sia stato ...

Diretta calciomercato: Di Lorenzo rinnova, Scamacca torna in serie A Corriere dello Sport

Il Napoli ha avuto troppi infortuni nel ritiro, De Laurentiis dubbioso su preparatore Rongoni: ieri colloquio con il medico Landolfi.Pasquale Fazio potrebbe lasciare Catanzaro per scrivere una nuova pagina della propria carriera in Serie C. L'esperto centrale difensivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ...