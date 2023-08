Calciomercato Roma | si complica Arnautovic | ecco le alternative

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 agosto 2023), sila pista che porta all’acquisto di Marko: tutte leSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per lasi èta la pista che porta a Marko, viste le resistenze del Bologna alla sua cessione. Diversi i nomi sulla lista per Tiago Pinto, da Sanchez al clamoroso ritorno in A di Mertens, passando anche per Muriel o Zapata, che potrebbero lasciare Bergamo dopo l’arrivo di Scamacca.