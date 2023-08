Calciomercato Roma | offerta araba per un titolare | fissato il prezzo

(Di domenica 6 agosto 2023) Laè stata, fin qui, una delle squadre italiane più attive sul mercato. Tiago Pinto si è mosso bene tanto sul mercato degli svincolati quanto in sede di trattativa con altri club per regalare a Mourinho una rosa competitiva per giocare tre competizioni. Non solo mercato in entrata. Il ds portoghese ha sistemato anche diverse uscite e non sembra aver ancora terminato il suo lavoro. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una proposta dall’Arabia Saudita che apre interessanti scenari per una delle pedine principali dello scacchiere tattico dello ‘Special One’. Al-Ahli su Ibanez Quella attuale passerà alla storia calcistica come l’estate in cui l’Arabia Saudita ha provato a sedurre, a suon di milioni, campioni di tutto il mondo. E in diversi casi ce l’ha fatta. Un altro dei calciatori della Serie A potrebbe volare nella Saudi League: l’Al-Ahli ha presentato ...

10 Oggi laaffronterà il Tolosa in occasione della penultima amichevole estiva, tra i convocati, come si evince dalla lista stilata da Josè Mourinho , non c'è Roger Ibanez . Il giocatore è sul mercato, il ...Lasi muove sul. Secondo le ultime news, i giallorossi stanno per cedere Roger Ibanez all'Al Ahly. Il difensore brasiliano sta per trasferirsi in Arabia Saudita nell'ambito di una ...Chissà se potrà essere la canzone con cui Maurizio Sarri farà una serenata prima della fine delal polacco per farlo venire a, e magari successivamente al presidente, invitandolo a ...

Calciomercato Napoli, Natan visite mediche in corso a Villa Stuart Natan è sbarcato in Italia e sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Giunto nella Capitale nella giornata di ieri, il calci ...il primo a trasmettergli la passione per il calcio e per la Roma. Da piccolo, quando c’era da andare allo stadio a vedere una partita di sera, non riusciva a mangiare a causa dell’ansia. Aveva una ...