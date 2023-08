Calciomercato Roma | anche Ibanez verso l’Arabia

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 agosto 2023) Nei giorni scrorsi vi avevamo parlato dimolto vicino alla Premier League: in queste ultime ore dila destinazione del difensore dellasembra essere cambiata. Il difensore giallorosso, non convocato per l’amichevole di oggi contro il Tolosa, pare infatti essere molto vicino all’Al Alhi., l’offerta dell’Al Alhi perNonostante le smentite di rito dell’agente del calciatore, già stanno circolando le cifre che porterebbero denaro fresco nelle casse dellain Arabia. Il club saudita ha offerto ai capitolini ben 26 milioni (più 9 di bonus) per il cartellino mentre al calciatore sono stati proprosti circa 9 milioni di euro a stagione. Un’offerta alla quale risulta difficile dire di no e che ...