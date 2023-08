Calciomercato Parma | ecco l’occasione che si attendeva da tempo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 agosto 2023) Una buona prova per i crociati nella partita contro il Sassuolo, vinta per 1-0 grazie alla rete siglata da Hainaut. Nell’intervista post partita, Fabio Pecchia ha parlato deldeldicendo, senza mezza misure, che la rosa non è ancora completa. Un’occasione per avvicinarsi alla “completezza” del parco giocatori potrebbe arrivare dall’esclusione della Reggina dalla Serie B: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i gialloblù avrebbero messo nel mirino Gianluca Di Chiara. È derby emiliano con la Reggiana, invece, per Lorenzo Dickmann., il diktat di Fabio Pecchia: “Manca ancora qualcosina…” Fabio Pecchia – Crediti Foto:Calcio 1913 Facebook“Il campionato dirà altro. La cosa che mi interessa di più è la volontà di fare le cose da squadra. E ...