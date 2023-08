Calciomercato oggi 6 agosto | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Juve e Chelsea lentante per Vlahovic-Lukaku | visite per Sommer all’Inter

(Di domenica 6 agosto 2023) A tenere banco nella giornata didi, domenica 6, è sempre la trattativa per lo scambio Romelu-Dusantrantus. La distanza è ancora notevole: i bianconeri, per cedere il serbo, vorrebbero un cinquantina di milioni di euro oltre al cartellino di, mentre i Blues non sembrano disposti a salire oltre i 25 milioni di euro di conguaglio. Nonostante la differenza ampia si continua a trattare. In casa bianconera si preparano anche a salutare Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, entrambi destinati alla Salernitana. Sarà Yannil prossimo portiere dell’Inter: l’estremo difensore svizzero è arrivato a Milano ed è pronto a svolgere lemediche per poi ...

L'inizio del campionato e la chiusura del mercato si avvicinano, di conseguenza ora anche i fine settimana diventano giorni "caldi" per quanto riguarda il mercato italiano. La notizia di oggi è senz'altro l'arrivo a Milano di Yann Sommer, il portiere che sostituirà Onana tra i pali dell'Inter. Il portiere svizzero Yann Sommer è arrivato a Milano intorno alle 18 di oggi per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia dell'Inter. Il portiere del Bayern Monaco lunedì 7 agosto si sottoporrà alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul nuovo contratto.

Ieri PRE SEASON 2023: I CROCIATI IN SPAGNA PER L’AMICHEVOLE CONTRO L’ELCHE Parma Calcio 1913 (Ieri) - Collecchio, 5 agosto 2023 – Sul campo 2 del Mutti Training Center di Collecchio i Crociati si sono ...Calciomercato Milan, sfuma l’ipotesi Beltran per l’attacco rossonero: l’attaccante del River Plate è ad un passo dalla Fiorentina Come riportato da Gianluca Di Marzio, sta per sfumare un obiettivo per ...