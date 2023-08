Calciomercato Milan – Scatto della Fiorentina per Beltran | le ultime

Zaniolo (LaPresse) -.itUn interesse che non è mai scemato e che, nelle prossime ... I bianconeri sanno che non sono soli: anche ilsegue da tempo Zaniolo, mentre dalla Premier League ...L'ex centrocampista dellascerà il Barcellona dopo una sola stagione.La Juve non molla Lukaku e continua a lavorare con il Chelsea ad uno scambio con Vlahovic , dopo Scamacca l'Atalanta spera di chiudere con ilper De Ketelaere. Punti chiave 16:39 Al Hilal, ...

Zaniolo continua ad essere al centro delle voci di mercato: l'offerta della Juventus, la risposta del Galatasaray. Milan alla finestra ...Il Milan spera di riuscire a cedere Caldara nei prossimi giorni: dopo le voci sul Besiktas, spunta l'interesse di una squadra della Serie A.