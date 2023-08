Calciomercato Milan – Dalla Turchia | “Il Diavolo fissa il prezzo per Krunic”

1 Secondo Sky Sport , la Juventus potrebbe decidere di tenere in rosa Weston McKennie , rientrato dal prestito al Leeds e protagonista nelle amichevoli negli Stati Uniti controe Real Madrid. In uscita, invece, potrebbero esserci Fabio Miretti e Nicolussi Caviglia , entrambi destinati alla Salernitana.Ilè un pochettino sotto le altre due, bisogna aspettare i giovani'.Chissà che questa non possa essere la volta buona, visto che a Parigi potrebbe trovare il suo amico Dembélé, con cui ha festeggiato il gol realizzato contro ilin amichevole. - Foto ...

Deve lottare per il campionato e le Coppe, come l’Inter e il Milan. Hai i giovani, ma da 40 milioni. Sono uno di poche scuse, la Juve ha uno squadrone, come l’Inter”.Calciomercato Serie A: colpo a sorpresa del Milan! Il nuovo centrocampista gioca già in Italia Calciomercato Serie A: colpo a sorpresa del Milan! Il nuovo centrocampista gioca già in… Leggi ...