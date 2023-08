Calciomercato LIVE | affari e trattative | idea Manaj per il Frosinone | visite mediche fissate PSG-Ramos

Quella che tra poche aprirà definitivamente i battenti sarà una settimana dimolto intensa per la Juventus . A cominciare dalla questione legata al reparto offensivo bianconero, si ...Ma è chiaramente ancora ila tenere banco, visto che ci sarà fino alla fine del mese per compiere operazioni in entrata e in uscita.LA PARTITA: 2 - 5 Gol di Vieira ! L'Arsenal vince il Community Shield! 2 - 4 Ramsdale ipnotizza Rodri e para! Fabio Vieira può chiudere la partita 2 - 4 Segna Bukayo Saka . Rincorsa corta e tiro ...

Diretta calciomercato: Di Lorenzo rinnova, Scamacca torna in serie A Corriere dello Sport

18.25 - Presente sugli spalti dello Stadio Patini di Castel di Sangro, per l'amichevole Napoli-Augsburg, anche Mario Giuffredi. L'agente di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Gaetano siede in tribuna.16' - RRAHMANI!!! GOOOOOOL!!! Napoli in vantaggio dagli sviluppi del corner: dalla bandierina Elmas calcia sul secondo palo, il kosovaro svetta di testa e infila Dahmen nell'angolino. 15' - Buono spun ...