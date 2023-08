Calciomercato – L’ex Milan Dest tra Porto e alcune ipotesi in MLS

(Di domenica 6 agosto 2023) L'ex terzino delSerginosarebbe diviso tra ilinazioni in MLS per la prossima stagione

Commenta per primo Il Frosinone sta pensando ad una vecchia conoscenza del calcio italiano per rinforzare'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport , i ciociari vogliono ingaggiare Rey Manaj , centravanti albanese classe '97.Commenta per primo Un vecchio mantra del, nonché una realtà fattuale dello stesso, recita che ...lancia messaggi che'... PerReims non c'è stato posto neanche in panchina , una ......'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic si è conquistato'accesso alle semifinali della Arab Champions Cup. Proprio un gol dell'Juve ha sbloccato le marcature, da segnalare anche il gol dell'...