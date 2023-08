Calciomercato Lecce | manca ancora il centravanti | piace un nome

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 agosto 2023)ilper la formazione giallorossa: ecco chiai giallorossi Ilin cerca di untitolare a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Diversi i nomi in lista, con quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino che gioca nel Dunajska Streda in Slovacchia, in primis. Il suo acquisto è però legato necessariamente alla partenza di Ceesay, visto che i salentini non hanno altri posti per extracomunitari in rosa. La sua partenza, come scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, è però in stand-by senza avere un sostituto tra le mani.