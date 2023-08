Calciomercato Lecce | Hjulmand in uscita

(Di domenica 6 agosto 2023) Ildel, a pochi giorni dall’inizio del campionato, entra nel vivo: pare ormai cosa fatta la cessione di Mortenallo Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, arrivato in salento per circa 170 mila euro, approderà nella squadra portoghese dopo che quest’ultima verserà nelle casse dei giallorossi circa 20 milioni di euro., chi al posto di? Il club salentino, nell’attesa di salutare ufficialmente l’ormai ex capitano, si è tutelata acquistando Ylber Ramadani. Ilper il cartellino del calciatore, classe 1996, ha versato nelle casse dall’Aberdeen circa 1,2 milioni di euro (più una clausa del 10% su una futura rivendita) mentre il calciatore ha firmato un triennale con opzione per un quarto anno. L'articolo ...

Tra queste c'è anche quella tra il Cadice e ilche dovrebbe cominciare alle 21. Condizionale è dovuto alla situazione che sta vivendo in queste ore la città spagnola. Incendio -...Ramadani firma per il(arriva dall'Aberdeen). Sono solo le ultime due ufficialità del mercato italiano: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre di Serie A, ......Ramadani firma per il(arriva dall'Aberdeen). Sono solo le ultime due ufficialità del mercato italiano: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre di Serie A, ...

Sassuolo su Gendrey: Krstovic per il Lecce | Mercato Calciomercato.com

I biancocelesti in campo per il test amichevole contro l'ex squadra del nuovo acquisto Castellanos: segui la partita in tempo reale ...Calcio d'agosto, ovvero quando i match estivi assumono consistenza con l'apertura della stagione ufficiale alle porte. La partenza della Coppa Italia e l'inizio del campionato di Serie A ormai a un ...