Calciomercato | la Fiorentina cala il tris

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 agosto 2023) Si accende in una domenica di agosto ildella: sono in arrivo ben tre colpi per Vincenzo Italiano. Una domenica spumeggiante e in attesa della firma scopriamo i chi si prepara a varcare le porte di Firenze., tre giocatori in arrivo Laè assolutamente attiva e si prepara a und’agosto pieno di scintille. La qualificazione in Conference League, dopo l’esclusione della Juventus, cambia le strategie della dirigenza, pronta a regalare una squadra all’altezza delle aspettative. In serata Gianluca Di Marzio su Sky Sport Italia ha confermato che la viola è vicina a chiudere per tre giocatori. Il primo pronto a varcare il Franchi sarà il bomber argentino Lucas Beltran del River Plate, ...