Calciomercato Juve | riecco Gravenberch | c’è un piano per lui

(Di domenica 6 agosto 2023), i bianconeri tornano a pensare a Ryan: c’è unper il giocatore olandese Stando a quanto riportato da Tuttosport, lantus starebbe valutando nuovamente il profilo di Ryanper andare a rinforzare il proprio centrocampo, cercando di far leva sul malumore del giocatore dopo le troppe panchine dell’ultima annata. In Baviera vogliono puntare ancora su di lui, ma l’ex Ajax chiede garanzie che al momento potrebbe non avere. Giuntoli e Manna, però, sono stati chiari: prima le cessioni e poi, anche a fine sessione, il club bianconero potrà provarci.

, i bianconeri tornano a pensare a Ryan Gravenberch: c'è un piano per il giocatore olandese Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando nuovamente il ...Juventus, adesso il giocatore avrebbe convinto i piani alti del club che lo vorrebbero come rinforzo. La Juventus sta prendendo in considerazione un promettente affare di mercato ...La connection Bayern -può riaccendarsi dopo i trasferimenti in di Coman e De Ligt . . . Goretzka, ladeve battere un'agguerrita concorrenza Goretzka è legato al Bayern Monaco da un ...

Juve, la mossa che sblocca Lukaku con Vlahovic al Chelsea. Il retroscena: contatti con Big Rom già a marzo! Calciomercato.com

È sicuramente una delle telenovele di calciomercato dell’estate. Dopo aver salutato (o forse no) i suoi ex compagni all’Inter, Romelu Lukaku si è avvicinato a passi enormi alla Juventus, alla ricerca ...Calciomercato Juventus, torna ad interessarsi all'esterno Federico Chiesa il Liverpool su precisa richiesta di Klopp.