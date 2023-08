Calciomercato | Juve No del Tottenham per Kane | Bayern su Vlahovic

(Di domenica 6 agosto 2023) Gli Spurs non hanno accettato l'offerta dei tedeschi che adesso puntano sul serbo LONDRA (INGHILTERRA) - Niente da fare: Daniel Levy anche quest'anno non lascerà partire Harry, simbolo, capitano ...

Nel calcio non sembra quindi esserci posto per quelli col fisico ... Il "Maestro" ha illuminato per 10 anni il gioco dei rossoneri e per altri 4 della Juve. Di Brncic si sono perse le tracce in ...sponda bianconera della Juventus: di fatto, dopo l’approdo in squadra del forte esterno destro duttile Timothy Weah la società di Madama potrebbe ancora apportare sostanziali cambiamenti, all’interno ...