Calciomercato | Juve - Chiesa | addio possibile Napoli | nuova idea a centrocampo

L'inizio del campionato e la chiusura del mercato si avvicinano, di conseguenza ora anche i fine settimana diventano giorni "caldi" per quanto riguarda ilitaliano . La notizia di oggi è senz'altro l'arrivo a Milano di Yann Sommer , il portiere che sostituirà Onana tra i pali dell' Inter . Inter, domani la firma di Sommer: e Gosens resta . ...LE AVVERSARIE - Non solo, perché le squadre del Girone B sono molto competitive anche per quel che riguarda la fascia intermedia, nella quale è probabile che anche laNext Gen si troverà a ...L'Arabia continua fare la spesa in Italia. L'Al Hilal torna su Osimhen ma per ora il Napoli resiste, l'Al Alhi è vicino all'accordo con la Roma per Ibanez , nel mirino anche Zielinski . Lanon molla Lukaku e continua a lavorare con il Chelsea ad uno scambio con Vlahovic , dopo Scamacca l'Atalanta spera di chiudere con il Milan per De Ketelaere. Punti chiave 16:39 Al Hilal, offerta ...

Calciomercato Juve: Lotito non vuole accontentare Giuntoli. Affare in stallo tra la Lazio e i bianconeri Stando a quanto riferito da Il Tempo l’affare tra il calciomercato Juve e Lazio per Luca Pelleg ...Ancora in stand-by il mercato in entrata della Juventus che deve prima cedere. Intanto potrebbe arrivare una svolta ...