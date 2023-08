Calciomercato | Juve - Chiesa | addio possibile e occhi su Goretzka Napoli | a centrocampo la pista Torreira

Ma è chiaramente ancora ila tenere banco, visto che ci sarà fino alla fine del mese per compiere operazioni in entrata e in uscita.Commenta per primo I giocatori della Juventus si stanno godendo di qualche giorno di relax , in attesa di riprendere la preparazione nella giornata di domani. Arkadiusz Milik , tramite Instagram, ha ...L'inizio del campionato e la chiusura del mercato si avvicinano, di conseguenza ora anche i fine settimana diventano giorni "caldi" per quanto riguarda ilitaliano . La notizia di oggi è senz'altro l'arrivo a Milano di Yann Sommer , il portiere che sostituirà Onana tra i pali dell' Inter . Inter, domani la firma di Sommer: e Gosens resta . ...

Dalla Germania: Juve su Goretzka, c'è la concorrenza dello United Tutto Juve

Domani verranno pubblicati i calendari della Serie C, mentre il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi. La Coppa Italia-Serie C prenderà il via solamente ...Ancora in stand-by il mercato in entrata della Juventus che deve prima cedere. Intanto potrebbe arrivare una svolta ...