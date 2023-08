Calciomercato Inter | Sommer a Milano | le ultime notizie

(Di domenica 6 agosto 2023), 6 ago. (Adnkronos) - Il portiere svizzero Yannè arrivato aintorno alle 18 di oggi per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia dell'. Il portiere del Bayern Monaco lunedì 7 agosto si sottoporrà alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul nuovo contratto con il club nerazzurro. un "attacco terroristico" ucraino contro una sua imbarcazione civile nello Stretto di Kerch

L'estremo difensore elvetico arriva all'per circa 6 milioni di euro.L'ultimo di una lunga serie di portieri che all'hanno storicamente rappresentato un reparto saldo e sempre al sicuro. Ripercorriamo i portieri titolari dell'degli ultimi 40 anni , ...Commenta per primo Mentre l'accoglie Sommer , suo erede designato, André Onana deve rispondere alle prime critiche piovutegli nella sua nuova avventura inglese. Chiamato a difendere i pali del Manchester United in un'...

Milano, 6 ago. (Adnkronos) - Il portiere svizzero Yann Sommer è arrivato a Milano intorno alle 18 di oggi per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia dell'Inter. Il portiere del Bayern Monaco l ...È già iniziata la stagione del calcio inglese, annata al via con il Community Shield ... tornato dal prestito al Reims e obiettivo di mercato dell'Inter: il 22enne statunitense non si accomoda nemmeno ...