Calciomercato Inter | Sommer a Milano | le ultime notizie

(Di domenica 6 agosto 2023) Lunedì visite e firma per il portiere svizzero Il portiere svizzero Yannè arrivato aintorno alle 18 di oggi per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia dell’. Il portiere del Bayern Monaco lunedì 7 agosto si sottoporrà alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul nuovo contratto con il club nerazzurro. L’estremo difensore elvetico arriva all’per circa 6 milioni di euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Proprio Rodri che nella finale di Champions League contro l'aveva deciso il match regalando la vittoria al Manchester City, oggi mette la firma sul risultato in negativo . L'Arsenal vince il ...L'estremo difensore elvetico arriva all'per circa 6 milioni di euro. webinfo@adnkronos.comCommenta per primo Il Verona è molto vicino ad accogliere un rinforzo importante: si tratta di Sebastiano Esposito , attaccante classe 2002 di proprietà dell'. Il club veneto è molto avanti per il ventunenne originario di Castellammare di Stabia, che è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito. Lo riporta Sky Sport .

La Fiorentina giocherà la prima gara di campionato sabato 19 agosto in casa del neopromosso Genoa. Prima della sosta giocherà poi altre due partite, il 27 agosto in casa contro il Lecce e il 3 ...ma secondo Calciomercato.com Inzaghi lo considera la scelta ideale per completare il reparto offensivo dell’Inter. Il calciomercato però è imprevedibile ed è probabile che il tecnico deva ...