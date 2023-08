Calcio | Roma Sconfitta per 2-1 con il Tolosa | Dybala out dopo mezz' ora

(Di domenica 6 agosto 2023) L'argentino segna un gran gol su punizione, poi al 35° chiede il cambio(FRANCIA) - La, allo stadio Municipal, vieneper 2-1 dal. Mourinho deve rinunciare a Matic, ancora affaticato e fuori per cercare di gestire i carichi di lavoro degli ultimi giorni, e Ibanez causa me

Le solite quattro, e tra queste quattro ve ne sono altre due che possono insidiare lae l'... dunque non sarebbe nulla di sconvolgente ma ossigeno per ilitaliano. L'Atalanta se la giocherà ...Laimpiega diversi minuti a entrare in partita e a superare l'avvio choc: i francesi premono, giocano unaggressivo portando il pressing alto e al 18' sfiorano anche il 2 - 0, sempre con ...Ko la, beffata al 90' dal Tolosa. Anche il Torino rimontato e battuto in Francia dal Reims: non basta il vantaggio di Schuurs. Ora in campo Lazio e ...

La penultima amichevole estiva della Roma finisce con un ko maturato nel finale: a Tolosa, vincono i padroni di casa 2-1. La squadra di Mourinho tornerà in campo il 12 agosto contro il Partizani ...La Roma impiega diversi minuti a entrare in partita e a superare l’avvio choc: i francesi premono, giocano un calcio aggressivo portando il pressing alto e al 18’ sfiorano anche il 2-0, sempre con ...