Calcio | Roma Sconfitta per 2 - 1 con il Tolosa | Dybala out dopo mezz' ora

Ko la, beffata al 90' dal Tolosa. Lazio sconfitta dal Girona: primo gol in biancoceleste per l'ex della partita Castellanos. Anche il Torino rimontato e battuto in Francia dal Reims: non basta ...Nelle fila giallorosse erano assenti Ibanez - si avvicina il suo trasferimento in Arabia Saudita, all'Al Ahli - e Matic per problemi di gestione fisica, come reso noto dalla. Tempo cinque minuti,...Parla danese il terzo acquisto della Lazio. Gustav Isaksen, ala proveniente dal Midtjylland, arriverà stasera a. La conferma è arrivata dal profilo twitter della Lazio, che ha pubblicato la bandiera della Danimarca con l'emoticon dell'aereo che atterra, le lettere FCO (la sigla dello scalo Fiumicino) e le ...

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Parla danese il terzo acquisto della Lazio. Gustav Isaksen, ala proveniente dal Midtjylland, arriverà stasera a Roma. La conferma è arrivata dal profilo twitter della Lazio, ...L'argentino segna un gran gol su punizione, poi al 35° chiede il cambio TOLOSA (FRANCIA) (ITALPRESS) - La Roma, allo stadio Municipal, viene sconfitta per 2-1 dal Tolosa. Mourinho deve rinunciare a ...