Calcio | Napoli Kvaratskhelia Garcia ci aiuterà a vincere ancora

(Di domenica 6 agosto 2023) L'attaccante georgiano: "Vedremo se saremo in grado di ripeterci" ROMA - "Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto adopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Qu

Koopmeiners, le ultime Ilsa già tutto su Koopmeiners. Non ha bisogno di fare approfondimenti o sondaggi. Parliamo di uno scouting che è andato a scovare Natan in Brasile. Figuriamoci ...Per ora stiamo studiando il suo modo di faree ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora'. Ilpuò ...I lsapeva da mesi di perdere Kim, passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, eppure ... PER COLPA DI CHI - Ilè uno sport di squadra e le responsabilità vanno sempre divise, ma nel ...

FOTO Natan sui social: “Non aver paura, credici”. Messaggio al Napoli CalcioNapoli1926.it

Difensori protagonisti delle trattative di giornata: il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2028 (stipendio da 3 milioni più 500mila euro di bonus) e definito l’acquisto ...Il Napoli puntava su Natan da tempo, smentendo le voci che il brasiliano fosse una scelta di ripiego dopo una serie di "no".