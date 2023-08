Calcio | Inter | Sommer atterrato a Milano

Sommer arriva dal Bayern Monaco: una operazione per cui l'pagherà circa 6 milioni di euro. . 6 agosto 2023L'Arabia continua fare la spesa in Italia. L'Al Hilal torna su Osimhen ma per ora il Napoli resiste, l'Al Alhi è vicino all'accordo con la Roma per Ibanez , nel mirino anche Zielinski . La Juve non ...L'Atalanta continua a essere una delle formazioni più impegnate in questa fase di mercato. La società orobica che è vicina a piazzare il colpo per Gianluca Scamacca, soffiato all'con una super offerta, sta definendo anche l'affare Charles De Ketelaere. Il giocatore belga cerca riscatto con la maglia della formazione bergamasca dopo un'annata molto negativa al Milan. I ...

Stiven Shpendi all'Empoli, Stiven non Shpende all'Inter: social scatenati Tuttosport

Yann Sommer è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il portiere svizzero è infatti atterrato in serata a Milano e domani in mattinata svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il ...MILANO - Yann Sommer è atterrato a Milano domenica poco dopo le 18: l'Inter ha finalmente il suo nuovo portiere, prelevato dal Bayern Monaco. Il numero 1 svizzero è così pronto a iniziare la sua ...